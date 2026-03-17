Warum die Spannung in der Bundesliga kein Zeichen von Stärke ist

Die erste Runde der Meistergruppe in der Bundesliga ist absolviert, die ersten fünf Teams liegen nur vier Punkte auseinander. Alles schwärmt von „Spannung pur“. Doch Achtung: Diese Enge ist kein Zeichen von Stärke, sondern das Resultat eines kollektiven Qualitätsabfalls. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken: Die Zeiten, in denen Salzburg, LASK und Sturm mit purer Intensität durch Europa gefegt sind, sind vorbei. Wir rühmen uns immer noch als „Pressingliga“, aber das ist längst ein gefährlicher Wahrnehmungsfehler. Eine aktuelle Studie entlarvt uns: Die einstige Pressingmacht Salzburg liegt hinsichtlich ihrer Pressingstärke im internationalen Vergleich von 56 Ligen nur noch auf Rang 114. Unser Alleinstellungsmerkmal ist weg.

Über den Autor Dominik Thalhammer, ehemaliger Frauen-Teamchef und Leiter der ÖFB-Trainerausbildung, analysiert aktuelle Fußballthemen für den KURIER.

Was ist in diesen Jahren des Pressing-Booms passiert? Es kam zu einer massiven Vereinheitlichung des Fußballs. Zu viele Teams setzen auf fast identische Spielideen und Prinzipien. Es hat eine kollektive Anpassung stattgefunden, die auch zu einer einseitigen Ausbildung im Nachwuchs geführt hat.

Kein Gegentrend Zum Trend des Pressingfußballs hat sich bei uns schlicht kein Gegentrend – wie etwa dominanter Ballbesitzfußball – entwickelt. Die Konsequenz sehen wir jedes Wochenende: Unsere Topklubs haben massive Probleme, Gegner im tiefen Block kontrolliert auszuspielen. Die Teams in der Liga werden sich immer ähnlicher, was unweigerlich zu einer Nivellierung nach unten führt. Je gleicher die Spielweisen, desto mehr regiert der Zufall – und wir wissen, dass der Zufall ohnehin schon 20 bis 30 Prozent der Ergebnisse beeinflusst.