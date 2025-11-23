Liga-Schlager Sturm - LASK live: Hält Kühbauers Serie auch in Graz?

Vor dem Europa-League-Spiel bei Panathinaikos empfängt Sturm Graz den zuletzt starken LASK . „Eine extrem schwere Partie“, erwartet Sturms bosnischer Abwehrspieler Arjan Malic, der in Oberösterreich (Ried) mit dem Fußball begann. „Speziell, wenn man sieht, wie sehr sich der LASK unter dem neuen Trainer in den letzten Spielen gesteigert hat.“

In sechs Pflichtspielen unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer hat der LASK sechs Siege gefeiert, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. „Es wartet eine schwierige Aufgabe auf uns, ich denke, dass Sturm Graz auch heuer der Favorit auf den Meistertitel ist“, betonte Kühbauer.

Zum Saisonauftakt siegte Sturm beim LASK 2:0.

