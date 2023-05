Bundesliga-Livestand: LASK gegen Salzburg, Sturm gegen Klagenfurt

Der LASK könnte im Kampf um die österreichische Meisterschaft noch das Zünglein an der Waage sein. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg in der Raiffeisen Arena. Für die Linzer, die acht Punkte Rückstand haben, scheint es zwar fast unmöglich, selbst in den Titelkampf einzugreifen. Doch mit einem Sieg würden die Athletiker Sturm Graz Schützenhilfe geben. Dafür bräuchte man aber "das gesamte Paket", betonte Trainer Dietmar Kühbauer.