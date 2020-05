Kommen und Gehen im Kader von Rapid

In Abwesenheit der Teamspieler hat sich beim Rapid-Kader einiges getan. Steffen Hofmann konnte nach seiner in Wiener Neustadt (0:0) erlittenen Knöchelverletzung am Dienstag wieder ins Training einsteigen und ist für das Sonntagsspiel gegen Sturm voll fit.

Hingegen macht es sich im Duell mit den zuletzt verbesserten Grazern erstmals bezahlt, dass gleich drei linke Verteidiger im Kader stehen: Stephan Palla leidet an einem Hämatom beim Schienbein und muss pausieren, Lukas Denner ist erkrankt. Bleibt lediglich Thomas Schrammel.

Dafür gibt es rechts hinten nunmehr drei Varianten: Fixstarter Christopher Trimmel wurde gegen Neustadt von Debütant Mario Pavelic ordentlich vertreten – und Michael Schimpelsberger meldete sich nur ein halbes Jahr nach seinem Achillessehnenriss zurück, er könnte vorerst bei den Amateuren Spielpraxis sammeln.

Diese Phase haben Dominik Wydra und Dominik Starkl nach ihren schweren Verletzungen schon hinter sich. Wydra will gegen Sturm erstmals seit Juli für die Profis spielen. „ Wydra ist wieder voll da“, kündigt Trainer Zoran Barisic an.

Nur Deni Alar und Guido Burgstaller werden noch bis in den November ausfallen.

Die Rapid-Bilanz nach dem ersten Saison-Viertel: