Knappe Siege für LASK und Hartberg, Sturm rettet 1:1 in Tirol

Im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe der besten sechs Teams in der Bundesliga war der TSV Hartberg am Samstag der große Sieger. Die Steirer bezwangen in der drittletzten Runde des Grunddurchgangs den Tabellenletzten Admira mit 2:1 und überholten den WAC und WSG Tirol. Die Tiroler mussten sich im Heimspiel gegen Sturm Graz nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit mit einem 1:1 begnügen und fielen auf Rang sieben zurück. Der LASK gewann in Altach 1:0.