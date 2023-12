Klagenfurt verspielt den Sieg gegen die Wiener Austria

Bis gestern hatte Austria Klagenfurt seit dem Wiederaufstieg kein Heimspiel gegen die Wiener Austria gewinnen können. Doch Klagenfurt-Trainer Peter Pacult glaubte zu wissen, wie das gelingen konnte: „Wir müssen konzentriert zur Sache gehen, hinten wenig zulassen und unsere Chancen nutzen“, sagte der Wiener vor der Partie.

Tatsächlich begann sein Team aggressiv und kam schon in der zweiten Minute zu einer Top-Chance. Solomon Bonnah bekam den Ball hervorragend in den Lauf serviert, doch der niederländische U-21-Teamspieler scheiterte an Austria-Tormann Christian Früchtl.