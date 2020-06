Keine Lizenz für Admira, Hoffnung für Wacker

Sportlich hat Wacker mit fünf Punkten Rückstand auf Wiener Neustadt nur noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt. Seit Mittwoch ist die Hoffnung in Innsbruck aber wieder spürbar: Der Senat 5 der Bundesliga hat in erster Instanz dem Tabellenachten Admira die Lizenz verweigert. In den letzten Jahren konnten sich die Südstädter immer wieder in der zweiten Instanz retten. Heuer dürfte es besonders eng werden. Die lange angekündigte Vereinsübergabe vom schwer erkrankten Richard Trenkwalder auf eine "Investorengruppe" ist noch immer nicht fixiert worden.

Entschieden wird der Abstiegskampf erst nach der letzten Runde (11. Mai), weil bis zum 12. Mai die Protestfrist läuft. Als letzte Instanz könnte das Ständig Neutrale Schiedsgericht erst am 31. Mai urteilen.

In der Erste Liga hat der Tabellenletzte Vienna wie erwartet keine Lizenz bekommen. Weil es auch noch eine neue Strafe von zehn Minuspunkten (wegen Lizenzverstößen) gibt, steht der älteste Verein Österreichs bereits als Absteiger fest. Vor der Regionalliga fürchten muss sich auch der aktuell Dritte der zweiten Leistungsstufe: Kapfenberg hat (vorerst) keine Lizenz bekommen.