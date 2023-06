Historischer Liga-Auftakt für Rapid, die Austria fordert Sturm

Die Österreichische Fußball-Bundesliga veröffentlichte am Dienstag den Spielplan für den Grunddurchgang 2023/24. Der Auftakt in die 50. Saison ist eine Hommage an das Gründungsjahr 1974.

Am 9. August 1974 spielte in der ersten Runde der LASK gegen Rapid – 49 Jahre später bestreiten die beiden Klubs ein historisches Eröffnungsspiel, das am Freitag, den 28. Juli um 20:30 Uhr ausgetragen wird.

Vier Spiele der ersten Runde finden am Samstag statt, diese lauten WAC vs. Blau-Weiß Linz, Hartberg vs. Austria Lustenau, WSG Tirol vs. Austria Klagenfurt und Altach vs. Salzburg. Am Sonntag folgt ein einziges Topspiel zwischen der Austria und Vizemeister Sturm Graz.