Bundesliga live: So steht es bei Hartberg gegen Austria Wien

Der TSV Hartberg fordert heute (ab 14.30 Uhr) in der Meistergruppe die Wiener Austria heraus. Die Wiener wollen die Tabellennachbarn aus der Steiermark endllich wieder einmal besiegen. In den letzten drei Duellen behielt aber immer Hartberg die Oberhand.

Nach der Partie gegen Meister Sturm Graz stellt Austria-Coach Stephan Helm sein Team auf ein ganz anderes Spiel ein. Es "könnte zu einem Geduldsspiel werden. Entscheidend ist, dass wir den Spielverlauf auf unsere Seite ziehen und dem Spiel eine positive Richtung geben." Helm muss auf die gesperrten Abubakr Barry und Tin Plavotic verzichten, Sanel Saljic war aufgrund von Oberschenkelproblemen fraglich.