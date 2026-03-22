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Bundesliga live: So steht es bei Hartberg gegen Austria Wien

Die Austria will gegen Hartberg endlich wieder punkten. Die letzten drei Duelle konnten die Steirer für sich entscheiden.
22.03.2026, 13:55

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FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ MEISTERGRUPPE: LASK - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Der TSV Hartberg fordert heute (ab 14.30 Uhr) in der Meistergruppe die Wiener Austria heraus. Die Wiener wollen die Tabellennachbarn aus der Steiermark endllich wieder einmal besiegen. In den letzten drei Duellen behielt aber immer Hartberg die Oberhand. 

Nach der Partie gegen Meister Sturm Graz stellt Austria-Coach Stephan Helm sein Team auf ein ganz anderes Spiel ein. Es "könnte zu einem Geduldsspiel werden. Entscheidend ist, dass wir den Spielverlauf auf unsere Seite ziehen und dem Spiel eine positive Richtung geben." Helm muss auf die gesperrten Abubakr Barry und Tin Plavotic verzichten, Sanel Saljic war aufgrund von Oberschenkelproblemen fraglich.

Austria in Hartberg: Schmid will gegen die „Ex“ Spaß haben

Die Hartberg-Elf von Manfred Schmid ist seit Jahresbeginn offensiv mit nur drei Treffern die harmloseste Mannschaft, mit nur zwei Gegentoren aber das defensivstärkste Team. 

Bundesliga Austria Wien
kurier.at, kks  | 

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