Fußball

Klarer Sieg für effizienten GAK, Ried darf Richtung Europa schauen

Zwei Runden vor Schluss ist Ried nach dem Derby-Sieg gerettet und kann auf den Europacup hoffen. Die WSG geht in Graz unter und zittert mehr denn je.
Christoph Geiler
02.05.2026, 18:57

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FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/. QUALIFIKATIONSGRUPPE/8. RUNDE: GAK - WSG TIROL

Die letzte Saison mit  Punkteteilung nach dem Grunddurchgang   offenbart noch einmal den hohen Spannungsgehalt dieses umstrittenen Formats: Zwei Runden vor Schluss befinden sich gleich fünf Teams noch in Abstiegsgefahr, nur Ried ist bereits in sicheren Gefilden.

Der Aufsteiger darf sich nach dem 2:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz  schon mit dem Europacup-Play-off beschäftigen.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ QUALIFIKATIONSGRUPPE/ 8. RUNDE: SV OBERBANK RIED - BLAU WEISS LINZ

Das Oberösterreich-Derby passte so gar nicht zum Spielstil in der Qualigruppe, in der meist  Kampf und Krampf regieren.  Ried und BW Linz hatten die Sicherheitsgurte gelöst und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der in beide Richtungen hätte enden können.

Weissman und Ronivaldo vergaben für die Gäste aus Linz Chancen, die gleich für mehrere Partien gereicht hätten.

Es zeigte sich dann auch erneut, welche Qualitäten  im Kampf um den Klassenerhalt gefragt sind: Neben Tugenden wie Nervenstärke und Disziplin geht’s da vor allem auch um: Effizienz.

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Eiskalte Grazer

Die Rieder waren im Strafraum da deutlich abgezockter, Bajic  (28.) und Mutandwa per Elfmeter (81.) bescherten den Hausherren mit ihren beiden Treffern  drei Punkte.

Was Effizienz  aber wirklich bedeutet, das stellte der GAK  beim Heimsieg gegen WSG Tirol eindrucksvoll unter Beweis: Die Gäste dominierten die ersten 45 Minuten, doch der GAK lag zur Halbzeit durch Tore von Italiano und Grosse mit 2:0 voran.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/. QUALIFIKATIONSGRUPPE/8. RUNDE: GAK - WSG TIROL

Am Ende schlitterte die WSG wie schon im Hinspiel (1:5) in ein ordentliches Debakel (0:4)  – vor allem das Abwehrverhalten  war dabei teilweise alles andere als bundesligawürdig.

Damit sind die letzten fünf Teams in der Qualigruppe nur durch vier Zähler getrennt.

Der wahre Unterschied zwischen Bayern und dem Rest

Und am Montag könnte sich die Lage weiter zuspitzen, wenn der WAC im Nachtragsspiel in Altach punkten sollte.

GAK 1902 Bundesliga
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