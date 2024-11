Doppelpack im Finish: Entrup bescherte dem LASK einen späten Sieg

Maximilian Entrup ist für die kommenden Nations-League-Spiele des ÖFB-Teams nur auf Abruf, empfahl sich aber für Aufgaben in der Zukunft mit einem sehenswerten Doppelpack. Mit seinem Tor in der Schlussminute zum 1:1 verhinderte der 27-Jährige zunächst einmal die Blamage des LASK in Altach. Dem nicht genug, legte er in der 94. Minute nach und sorgte für den Sieg der Gäste.

Dennoch war der Auftritt der Linzer im Ländle bis zur Schlussminute alles andere als überzeugend. Trainer Markus Schopp konnte sich nach dem Schlusspfiff dennoch ein Grinsen übers ganze Gesicht nicht verkneifen, die Altacher haderten am Ende mit der fehlerhaften Schlussphase.