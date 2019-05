Letzte Chance für Rapid: Sturm muss ins Play-off

Erstmals in der Bundesliga-Geschichte gibt es ein Play-off um den fünften und letzten Startplatz im Europacup. Erstmals treffen zwei Vereine in nur einer Saison sechs Mal aufeinander.

Der neue Modus wirft viele Fragen auf, im KURIER-Überblick gibt es Antworten:

Wie geht’s jetzt weiter?

Jetzt ist es fix: Als Vierter startet die Austria in der dritten Quali-Runde zur Europa League. Sturm muss als Fünfter ins Play-off. Zuerst spielt Rapid morgen (19 Uhr) im Allianz Stadion gegen Mattersburg. Der Sieger empfängt bereits am Donnerstag (17 Uhr) Sturm. Am Sonntag (ebenfalls 17 Uhr) dürfen die Grazer dann zu Hause im Rückspiel gegen Rapid/ Mattersburg um das letzte Ticket spielen. Zur Not fällt die Entscheidung erst in einem Elfmeterschießen.

Warum dieser Stress?

Mit der 32. Runde stehen vier Spiele in nur neun Tagen auf dem Programm – gesund ist das sicher nicht.

Am 3. Juni, dem Tag nach der Entscheidung, beginnt die Abstellpflicht für Nationalteams. Mit ÖFB-Teamchef Foda wären ein paar Tage mehr für die wenigen betroffenen Teamspieler sicher auszuhandeln gewesen. Die Liga wollte aber keine sportliche Verzerrung riskieren, indem einem Verein im vielleicht wichtigsten Spiel des Jahres ein starker Legionär nicht mehr zur Verfügung steht. Und: Die Vereine haben dem Terminplan auch vorab zugestimmt.