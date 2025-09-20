Brennpunkte von der Austria bis Rapid: Heiße Duelle im Spätsommer

Eines vorab, ohne die Spannung zu nehmen: Rapid wird auch nach der siebenten Runde an der Spitze stehen. Es warten so viele brisante Duelle wie noch nie in dieser Saison, dabei geht es um Wiedergutmachungen und Fortsetzungen von Serien – plus ein Derby in der späten Hitze:

Schauplatz Salzburg Seit 2013 (Austria) gab es keinen anderen Meister als Salzburg und Sturm, mit dem WAC holte zumindest ein anderer Klub den ersten Cup-Titel seit 2013. Die Salzburger Dominanz ist längst beendet, „Nachfolger“ Sturm kam nicht gut aus den Startlöchern. Bei den Grazern machte sich gegen die Austria (0:1) das Fehlen von Jon Gorenc-Stankovic und Otar Kiteishvili bemerkbar – das Duo könnte zurückkehren. Zu den Neuen sagt Trainer Jürgen Säumel: „Wir sind im Umbruch, wir brauchen Geduld.“ Salzburg bezog beim WAC die erste Liga-Niederlage. Zudem muss sich Tomas Letsch mit dem schlechtesten Punkteschnitt aller Trainer in der Bullen-Ära (1,65 Zähler in 34 Spielen) herumschlagen. Dieser hat aber einen Freund bei den Bayern gefunden. „Ich glaube, dass sie diese Saison wieder den Meistertitel erringen werden“, sagt Ex-Sportchef Christoph Freund.

Was noch für den Hit spricht: Es treffen die beiden besten Pressing-Teams der Bundesliga aufeinander. Schauplatz Wien Austria-Trainer Stephan Helm will zu Hause gegen Ried das „Momentum aufrechterhalten“, die 1:0-Siege gegen Altach und in Graz taten dem Verein sehr gut. „Wir wollen die Energie von der Sturm-Partie mitnehmen. Ich habe eine Elf zur Verfügung, die sich zurecht als Team bezeichnen kann“, sagt der Burgenländer. Zum verpatzten Saisonstart: „Schwierige Phasen bieten immer die Chance, daraus zu lernen. Nicht nur ich, auch die Spieler und der Staff haben das schon oft bewiesen.“ In Ried krankte es zuletzt wo anders, bei der Pleite gegen Hartberg sorgte Corona für Ausfälle. „Nach der überstandenen Krankheitswelle spürt man im Team die Freude und Energie“, betont Trainer Maximilian Senft, der 2017/’18 als Co-Trainer bei der Austria aktiv war. Schauplatz Südstadt Noch ist das Stadion von Hartberg nicht fertig, auch beim halben Auswärtsspiel gegen den WAC wird auf die Konterstärke gesetzt werden – aber da ist Wolfsberg noch besser, seit dem Amtsantritt von Trainer Didi Kühbauer erzielte kein Team mehr Tore aus Kontern.