Sturm gegen Austria live: Die Aufstellungen sind da, die Grazer überraschen

Nach dem Heimsieg gegen Altach ist bei der Wiener Austria wieder etwas Ruhe eingekehrt. „Wir kennen die Stärken von Sturm, das Auswärtsspiel in Graz ist eine der größten Herausforderungen in der Bundesliga. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir – wenn wir unsere Top-Performance abliefern – gegen jeden punkten können“, sagt Trainer Stephan Helm. In der Vorsaison klappte dies.

Interessant war, wie sich Maurice Malone gegen seinen Ex-Klub bewährt. Der Stürmer gibt heute sein Pflichtspiel-Debüt für den Meister, für den auch Routinier Stefan Hierländer und Youngster Jacob Hödl auflaufen, da Otar Kiteishvili (nicht im Kader) und Jon Gorenc-Stankovic (Ersatz) angeschlagen sind.

Bei der Austria starten die Top-Talente Dejan Radonjic und Sanel Saljic.