Bundesliga: Der neue Takt für die Ballsaison

Neu sind die Teilung der Liga nach dem Grunddurchgang und die Halbierung der Punkte (bei 0,5 wird abgerundet). In der Sechser-Meistergruppe geht es um Titel und Europacup. Die Sechser-Abstiegsgruppe wird als „Qualifikationsgruppe“ bezeichnet. Es steigt wohl der Letzte ab, aber der Erste dieser Gruppe darf nach Ende der Saison noch ein Play-off um den letzten zu vergebenden Europacupplatz spielen.

Altbewährt ist, dass es nur einen Absteiger gibt. Somit haben die Vereine mehr Planungssicherheit und können langfristiger in Mannschaft und Infrastruktur investieren. Am Schlimmsten waren zwei Absteiger bei zehn Vereinen in der zweithöchsten Spielklasse: Damit spielten acht Klubs eine Saison voller Abstiegsängste.

Neu sind die Spieltermine. Die Fans müssen sich doch etwas umstellen. So werden am Samstag alle drei Spiele schon um 17 Uhr angepfiffen. Am Sonntag geht es bei zwei Spielen schon um 14.30 Uhr los, das letzte Spiel des Wochenendes beginnt um 17 Uhr. Aufgrund der Temperaturen werden im Sommer auch am Sonntag alle drei Sonntag-Spiele um 17 Uhr begonnen.

Altbewährt ist, dass sich aufgrund der Erfolge von Salzburg weiter fünf Mannschaften im Europacup ein Zubrot verdienen können.