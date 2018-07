KURIER-Bundesliga-Check, Teil 2: Konkurrenzkampf im Mittelfeld

Altach: In der Ruhe soll wieder die Kraft liegen

In Vorarlberg wurde auf den enttäuschenden achten Rang aus der vergangenen Saison reagiert. Trainer Klaus Schmidt musste nach nur einem Jahr gehen, ihm folgt der bisherige Video-Analyst Werner Grabherr nach. Für eine bessere Platzierung als letzte Saison wurde aber zu wenig in den Kader investiert. „Es ist höchste Zeit, dass es endlich losgeht“, meint der neue Coach. Die Zielsetzung klingt einfach: Man will besser sein als in der abgelaufenen Saison.

Plus: Die Mannschaft gehört zu den routiniertesten Teams. Spieler wie Aigner, Netzer, Ngwat-Mahop oder Lienhart haben extrem viel Erfahrung. Der lange verletzte Keeper Lukse hat das Zeug zum Nationalteamspieler, wenn er fit bleibt. Trainer Grabherr ist zwar erst 32, aber schon sechs Jahre beim Klub. Er sollte in der „schwierigen“ Mannschaft mehr Akzeptanz haben als seine Vorgänger Schmidt und Martin Scherb. Die Fans können einstige Höhenflüge richtig einschätzen, das Umfeld ist eines der ruhigsten der Liga.

Minus: Viele Leistungsträger sind schon in die Jahre gekommen und dementsprechend verletzungsanfällig. Ein Torjäger fehlte schon vergangene Saison, in der Altach die drittschwächste Offensive stellte. Weil die neu geholten Angreifer Sherko (zuletzt in der 3. Schweizer Liga) und Gatt (das letzte Spiel absolvierte er im Oktober 2017) erst aufgebaut werden müssen, ruhen die Hoffnungen alleine auf den 21-jährigen Adrian Grbic, auf dem in seiner zweiten Bundesliga-Saison viel Druck lastet. Vielleicht zu viel.

KURIER-Prognose: Platz 8