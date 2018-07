KURIER-Bundesliga-Check: Eine Zitterpartie für vier aus zwölf

Wacker Innsbruck: Ein Ruhepol in unruhigen Tiroler Zeiten

Nach vier Saisonen in der Zweitklassigkeit kehrt der Traditionsklub ins Oberhaus zurück. Manager Alfred Hörtnagl hatte bei seinem Amtsantritt vollmundig die Mission 2020 ausgerufen, in diesem Jahr, so der Plan, sollten die Tiroler wieder international am Ball sein. Davon ist Wacker freilich noch meilenweit entfernt. Insgeheim hoffen sie in Innsbruck auf die Teilnahme an der Meister-Gruppe (Top 6), dieses Ziel scheint etwas zu hoch gegriffen, ein einstelliger Platz sollte sich für die Tiroler aber ausgehen.

Plus: Die Innsbrucker haben eine eingespielte und vor allem auch eingeschworene Mannschaft, die in der Vorsaison schon bewiesen hat, dass sie auch Krisen meistern kann. Wacker kann obendrein auf die Heimstärke bauen. In der Aufstiegssaison wurde im Innsbrucker Tivolistadion nur eine Partie verloren. Dazu setzen sie bei Wacker auf die Erfahrung von Karl Daxbacher, der 65-Jährige ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen.

Minus: Wacker ist in finanzieller Hinsicht extrem limitiert, weshalb Präsident Stocker und Manager Hörtnagl bereits ein Ultimatum an die Politik und Wirtschaft gesetzt haben: Sollte sich die Lage bis zum Saisonende nicht bessern, sehen sie das Projekt Profifußball in Tirol als gescheitert an. Die Unruhe, die den Klub umgibt, könnte die sportliche Performance beeinflussen. Der Tiroler Fußballfan ist begeisterungsfähig, zugleich aber aus der Vergangenheit auch erfolgsverwöhnt. Wenn der zehnfache Meister nur im hinteren Drittel der neuen Zwölferliga herumwurschtelt, dann werden die Anhänger rasch ausbleiben.

KURIER-Prognose: Platz 9