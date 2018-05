Bundesliga: Der kompakte Abschluss einer Ära

Eine Stunde später als üblich, dafür kompakt mit fünf Partien parallel startet um 17.30 Uhr die letzte Runde der Bundesliga vor der Aufstockung zur Zwölferliga.

Ein KURIER-Überblick:

Schauplatz Wiener Neustadt Ob in der kommenden Saison fix erstklassiger Fußball im Neustädter Stadion geboten wird, entscheidet morgen das Ständig Neutrale Schiedsgericht in der Causa Hartberg. Bereits heute ist die Austria zu Gast. Weil im Prater der Frauenlauf stattfindet, geht eine enttäuschende Saison der Wiener in Niederösterreich gegen Salzburg zu Ende.

Der Fokus ist bei der Austria ohnehin schon auf den Kaderumbau gelegt. Die Verpflichtung von James Jeggo hat Sturm so erbost, dass der Australier bei den Grazern prompt aus dem Kader flog.

Bei Salzburg wird es nach dem Fixieren des Punkterekords einige Umstellungen geben, Liefering-Tormann Coronel gibt sein Debüt beim Meister, der bereits seit 14 Spielen gegen die Austria ungeschlagen ist.

Schauplatz Wolfsberg Der WAC will nach drei Siegen in Folge mit einem erfolgreichen Abschluss gegen Rapid Eindruck auf den kommenden Trainer Christian Ilzer machen. Die Hütteldorfer reisen extrem ersatzgeschwächt an. Neben den Verletzten und bereits abgereisten Teamspielern ist auch Galvão angeschlagen.