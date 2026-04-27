Nach Austrias 1:1 bei Sturm: "Jetzt gilt es alles rauszuquetschen"

Nicht ganz glücklich war Austria-Trainer Stephan Helm nach dem 1:1 bei Meister Sturm. Wenngleich der Burgenländer, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, auch die Chance auf einen Auswärtssieg sah. "Von den Großchancen hätten wir sogar mit drei Punkten nach Hause fahren können", sagt Helm und spricht dabei die Top-Möglichkeiten von Kelvin Boateng und Aleksandar Dragovic an.

„Die Leistung war insgesamt gut, wenn wir auch enttäuscht mit dem X nach Hause fahren. Wir haben zuletzt zu viele Tore erhalten und haben es heute gegen den amtierenden Meister besser gemacht", sagt Helm. Jetzt gilt es, in den letzten Spielen alles rauszuquetschen.“