Fußball

Nach Austrias 1:1 bei Sturm: "Jetzt gilt es alles rauszuquetschen"

Nach dem 1:1 bei Sturm trauerte Austria-Trainer Helm ein bisschen den vergebenen Chancen nach. Jetzt gilt es, in den letzten drei Runden noch einmal alles zu geben.
Harald Ottawa
27.04.2026, 08:59

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Viel Kampf bei Sturm gegen Austria

Nicht ganz glücklich war Austria-Trainer Stephan Helm nach dem 1:1 bei Meister Sturm. Wenngleich der Burgenländer, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, auch die Chance auf einen Auswärtssieg sah.

 "Von den Großchancen hätten wir sogar mit drei Punkten nach Hause fahren können", sagt Helm und spricht dabei die Top-Möglichkeiten von Kelvin Boateng und Aleksandar Dragovic an. 

Die Austria holt Sturm mit einem 1:1 von der Tabellenspitze

„Die Leistung war insgesamt gut, wenn wir auch enttäuscht mit dem X nach Hause fahren. Wir haben zuletzt zu viele Tore erhalten und haben es heute gegen den amtierenden Meister besser gemacht", sagt Helm. Jetzt gilt es, in den letzten Spielen alles rauszuquetschen.“

Nun ist es fix: Vertrag von Austria-Trainer Helm verlängert

Glücklich zeigte sich Helm aber die famose Leistung von Tormann Samuel Şahin-Radlinger. "Er hat zuletzt nicht gut ausgeschaut, das Spiel war wichtig für ihn." Glücklich ist Helm auch, dass Stürmer-Star Johannes Eggestein nach seiner Verletzung ab der 78. Minute wieder eingreifen konnte.  Wann Abubakr Barry zurückkommt, wird sich erst weisen. "In der Liga ist alles so eng beisammen, wenn dir wichtige Spieler ausfallen, spürst du das sofort", sagt Helm.  

Das Restprogramm

Am Sonntag kommt Hartberg nach Wien, dann folgt das Wiener Derby in Hütteldorf (10. Mai) und das abschließende Heimspiel gegen den LASK (17. Mai). 

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