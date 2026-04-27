Nach Austrias 1:1 bei Sturm: "Jetzt gilt es alles rauszuquetschen"
Nicht ganz glücklich war Austria-Trainer Stephan Helm nach dem 1:1 bei Meister Sturm. Wenngleich der Burgenländer, dessen Vertrag erst kürzlich verlängert wurde, auch die Chance auf einen Auswärtssieg sah.
"Von den Großchancen hätten wir sogar mit drei Punkten nach Hause fahren können", sagt Helm und spricht dabei die Top-Möglichkeiten von Kelvin Boateng und Aleksandar Dragovic an.
„Die Leistung war insgesamt gut, wenn wir auch enttäuscht mit dem X nach Hause fahren. Wir haben zuletzt zu viele Tore erhalten und haben es heute gegen den amtierenden Meister besser gemacht", sagt Helm. Jetzt gilt es, in den letzten Spielen alles rauszuquetschen.“
Glücklich zeigte sich Helm aber die famose Leistung von Tormann Samuel Şahin-Radlinger. "Er hat zuletzt nicht gut ausgeschaut, das Spiel war wichtig für ihn." Glücklich ist Helm auch, dass Stürmer-Star Johannes Eggestein nach seiner Verletzung ab der 78. Minute wieder eingreifen konnte. Wann Abubakr Barry zurückkommt, wird sich erst weisen. "In der Liga ist alles so eng beisammen, wenn dir wichtige Spieler ausfallen, spürst du das sofort", sagt Helm.
Das Restprogramm
Am Sonntag kommt Hartberg nach Wien, dann folgt das Wiener Derby in Hütteldorf (10. Mai) und das abschließende Heimspiel gegen den LASK (17. Mai).
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