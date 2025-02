Bundesliga live: Setzt Austria die Serie gegen Ex-Serienmeister Salzburg fort?

Austria Wien gegen Red Bull Salzburg , oder: das Team der Stunde gegen den ramponierten Ex-Serienmeister. Wien-Favoriten ist Schauplatz eines höchst interessanten Duells, das unter völlig veränderten Vorzeichen über die Bühne geht. In den vergangenen 20 Jahren gegen die Bullen quasi chancenlos, liegt der Vorteil nun von der Papierform her bei Violett.

Man sei in Wien „alles andere als Favorit“, stellte Salzburg-Trainer Thomas Letsch klar. Austria-Coach Stephan Helm, der bei den Veilchen einst „für und mit“ dem damaligen Cheftrainer Letsch arbeitete und sich an ein „sehr, sehr gutes Auskommen“ erinnert, trat zumindest vorsichtig auf die Euphoriebremse. „Man muss das richtig einordnen. Es ist kein Geheimnis, dass der Kaderwert den aller anderen Teams um ein Vielfaches übersteigt. Und das sind keine Fantasiezahlen“. Fest steht, die Austria hat seit 2018 nicht gegen Salzburg gewonnen, zuletzt aber im Derby Rapid geschlagen und mit Sturm in der Tabelle gleichgezogen.