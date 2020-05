Salzburg hat Lust auf mehr

In Salzburg nimmt man den Trend mit Wohlwollen zur Kenntnis. Was nicht mehr für möglich gehalten wurde, ist nun wieder möglich: die Titelverteidigung. "Wir haben noch nichts erreicht, weil der Austria fünf Siege reichen, um Meister zu werden. Aber wenn wir aus dem Spiel gegen Austria in der letzten Runde in Salzburg ein Finale machten könnten, dann würde das in Österreich sicher fast alle freuen", sagt Trainer Roger Schmidt.

Um dieses Finale in der letzten Runde am 26. Mai zu erreichen, benötigt aber auch Salzburg Siege – auch am Samstag beim Gastspiel im Hanappi-Stadion bei Rapid. „Wir fahren mit einer großen Motivation nach Wien. Aber es wartet auch ein extrem motivierter Gegner auf uns“, sagt Schmidt vor dem Hit.