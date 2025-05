Die Rechnereien im historischen Titelkampf: Das ist noch alles möglich

Rapid hat in Runde 1 Sturm zu Hause 1:0 geschlagen, Sturm hat in Graz gegen den WAC 0:3 verloren (Runde 7). Die Austria hat hingegen in Wolfsberg (3:1, Runde 2) und daheim gegen Blau-Weiß Linz (2:1 in Runde 12) gewonnen. Ergibt - im Fall der Wiederholung - ein Fotofinish, tatsächlich mit dem Ergebnis Austria vor WAC und Sturm.

Violett: Die Farbe der Hoffnung

Also: Die Austria wird Meister, wenn man beide Spiele gewinnt und Sturm beide Partien verliert.

Die Veilchen müssen in Wolfsberg siegen und daheim Blau-Weiß Linz schlagen, Sturm müsste in Hütteldorf und daheim gegen den WAC verlieren. Dann hätten alle drei Klubs 39 Punkte, die Austrianer wären Meister, weil sie im Dreiervergleich die Nase vorne haben.

Übrigens dann fix vor dem WAC, Sturm würde aufgrund der schlechten direkten Duelle noch das Ticket zur Qualifikation zur Champions League verspielen und nur Dritter und in der Quali zur Europa League starten werden.