Vor dem 346. Wiener Derby: Warum es beim Vorspiel Freundlichkeiten gab

Freundlichkeiten werden bei einem Wiener Derby bestenfalls vor dem Spiel ausgetauscht. So wie zwischen den aktuellen Trainern von Austria und Rapid. Stephan Helm hier, Stefan Kulovits da.

Beide plauderten über die gegenseitige Wertschätzung, zumal sich ihre sportlichen Wege schon früher in anderen Positionen gekreuzt hatten.

Austrias Helm streut dem Grünen Rosen: „Kulo ist ewig schon im Fußballgeschäft, als Spieler und auch als Trainer. Er hat genug Erfahrungen gemacht. Er ist ein Mann, der die Mannschaft gut kennt, Rapid ist daher gut aufgestellt.“

Auch Stefan Kulovits spricht ungewöhnlich und auffallend gut über seinen Kontrahenten Stephan Helm. Das liegt nicht an einem besonderen Hang zur Freundlichkeit beim Interimstrainer von Rapid, sondern an persönlichen Begegnungen in der 2. Liga.