Austria deckt die Schwächen der Grünen auf

Dem in der Not geborenen Innenverteidiger-Duo Dibon – Stangl unterliefen vor allen Toren Fehler. Für den gelernten Linksverteidiger Stangl waren zwei Trainingstage als Ersatz für den verletzten Hofmann zu wenig. Der schon angeschlagen ins Spiel gegangene Dibon wirkte nie wie der Abwehrchef, zu dem sich Sonnleitner entwickelt hat. Der gesperrte Steirer war ebenso wenig zu ersetzen wie Schwab, nach dessen Verletzung gegen Sturm die Balance zwischen Offensive und Defensive verloren ging. Der 24-jährige Dibon erlitt einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, ob er in den verbleibenden Bundesligaspielen in diesem Jahr noch zum Einsatz kommen kann, ist fraglich.