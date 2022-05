Abstiegskampf live: So steht es bei Admira, Altach und Hartberg

Altach geht als Schlusslicht ins Finale der Qualifikationsgruppe der Bundesliga, hat allerdings im Kampf um den Klassenerhalt nach wie vor alles in der eigenen Hand. Die Vorarlberger müssen am Freitagabend mit der WSG Tirol den Gewinner des "unteren Play-offs" bezwingen, um auch 2022/23 weiter im Oberhaus vertreten zu sein. Zugute kommt den Hausherren, dass den Tirolern Platz eins nicht mehr zu nehmen ist, sie daher Kräfte für das am Montag folgende Liga-Europacup-Play-off-Halbfinale schonen werden.