Brasilien gegen Haiti live: So steht es beim WM-Spiel

Rekordweltmeister Brasilien spielte zum Auftakt der Fußball-WM 2026 1:1 gegen die hoch gehandelten Marokkaner. Kein großer Dämpfer - aber eben auch kein Ergebnis, das zum Selbstverständnis der Brasilianer passt.Im zweiten Gruppenspiel muss von der Offensive mehr kommen. An der Favoritenrolle der Seleção gibt es keine Zweifel.

Der Auftakt von Haiti gegen Schottland hat Mut gemacht. Es war das Gegenteil einer Blamage, beim Kopfball von Frantzdy Pierrot fehlte nicht viel zum Ausgleich. Doch nun kommt das Spiel des Lebens für die Nationalspieler aus dem gebeutelten Land. Haiti wird ähnlich leidenschaftlich wie gegen Schottland verteidigen, doch die Angriffswucht Brasiliens dürfte deutlich höher und anspruchsvoller sein. Das jüngste Duell mit dem Rekordweltmeister ist zehn Jahre her, damals unterlag man bei der Copa America 1:7.

Anpfiff ist um 2:30 Uhr (live ServusTV).