17 Jahre und 246 Tage: Ist das der künftige Fußball-Superstar?

Spätestens seit Samstag kennt ihn auch die breite Masse der europäischen Fußballfans. Mit dem Siegtreffer beim 1:0-Erfolg Brasiliens über England stellte Selecao-Jungstar Endrick in der 80. Minute einen Altersrekord auf. Dem Statistikdienst Opta zufolge ist Endrick mit 17 Jahren und 246 Tagen der jüngste Spieler, der im Wembley-Stadion ein Länderspieltor erzielt hat. Für den künftigen Real-Madrid-Akteur war es zudem das erste Tor für Brasilien in der A-Nationalmannschaft.

"Meine Familie ist da, meine Freundin, meine Agenten. Ich weine nicht viel, ich halte mich zurück, aber das ist etwas Einmaliges und ich bin sehr glücklich", sagte der Teenager am Samstagabend.

In der Schlussphase hätte Endrick noch erhöhen können, verpasste aber den zweiten Treffer für den sportlich zuletzt schwächelnden Rekord-Weltmeister, der seinem Neo-Coach Dorival Junior einen perfekten Einstand ermöglichte. "Es hat mich alles ein bisschen mitgenommen - die Chance, die ich am Ende hatte, da will ich nicht lügen", sagte Endrick. "Ich habe nur ans Toreschießen gedacht. Ich konnte nicht länger an das Spiel denken."

Endrick, der am Ende der Saison vom brasilianischen Verein Palmeiras zu Real Madrid wechseln wird, traf neun Minuten nach seiner Einwechslung. Madrid sicherte sich den Vertrag mit Endrick bereits im Dezember 2022, damals war er erst 16 Jahre alt. Laut Medienberichten beläuft sich die Ablösesumme auf bis zu 70 Millionen Euro. Endrick tritt in die Fußstapfen eines Vinicius Jr. und Rodrygo, die die Madrilenen ebenfalls bereits unter 18 Jahren erworben hatten.