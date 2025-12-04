Fußball

O'Neal, Brady, Gretzky: Mega-Stars nehmen WM-Auslosung vor

O'Neal, Brady und Gretzky nehmen die WM-Auslosung vor
Moderiert wird die Show von Englands einstigem Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand und Model-Ikone Heidi Klum.
04.12.25, 10:30
Kommentare

Das WM-Glück des ÖFB-Teams liegt in den Händen von vier Megastars des nordamerikanischen Profisports. Wie die FIFA bekanntgab, werden der einstige Starquarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O'Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge bei der Zeremonie am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) die Lose ziehen.

Freude beim ÖFB-Team: Österreich bei WM-Auslosung in Topf 2
Noch mehr VAR: Der Video-Schiri soll bei der WM öfter eingreifen

Moderiert wird der wichtigste Teil der rund zweistündigen Show mit der Ermittlung der zwölf Gruppen der Fußball-WM im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington von Englands einstigem Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Neuer Look für Alaba und Co.: Das ist das neue Heimtrikot des ÖFB

Traditionell werden die WM-Lose von früheren Sport-Größen gezogen, üblicherweise waren dies zuletzt in der Regel Fußball-Legenden. Mit dem prominenten Quartett aus den Profiligen Nordamerikas zollt der Fußball-Weltverband der Sportkultur der Gastgeberländer für sein Mega-Event Tribut. Der Show-Teil des Events, an dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt, wird von Model-Ikone Heidi Klum moderiert.

Mehr zum Thema

Fußball-WM Öfb
Agenturen, AHei  | 

Kommentare