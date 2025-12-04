O'Neal, Brady, Gretzky: Mega-Stars nehmen WM-Auslosung vor

Das WM-Glück des ÖFB-Teams liegt in den Händen von vier Megastars des nordamerikanischen Profisports. Wie die FIFA bekanntgab, werden der einstige Starquarterback Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O'Neal und der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge bei der Zeremonie am Freitag (18.00 Uhr/MEZ) die Lose ziehen.

Moderiert wird der wichtigste Teil der rund zweistündigen Show mit der Ermittlung der zwölf Gruppen der Fußball-WM im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington von Englands einstigem Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.