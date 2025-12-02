Noch mehr VAR: Der Video-Schiri soll bei der WM öfter eingreifen

Die Regelhüter des Weltfußballs prüfen eine weitreichende Erweiterung des Video-Assistenten (VAR) für die Weltmeisterschaft 2026. Nach übereinstimmenden Berichten internationaler Medien erwägen FIFA und IFAB ein befristetes Experiment, das den VAR während des Turniers mit zusätzlichen Eingriffsmöglichkeiten ausstattet.

Demnach sollen künftig auch Entscheidungen über Eckbälle sowie über zweite Verwarnungen überprüfbar sein. Bisher beschränkt sich der VAR auf klare Fehlentscheidungen in vier Kategorien: Tore, Elfmeter, direkte Rote Karten und Spielerverwechslungen. Die geplanten Anpassungen würden damit zwei besonders sensible Bereiche betreffen, die häufig spielentscheidend sind.