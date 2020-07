Boyd verhindert Rapid-Blamage

Schrammel, der neben Pichler und Boyd in die Startelf rotieren durfte, war nach seinem Fehler komplett von der Rolle. Markus Katzer war gestern aber keine Alternative – er meldete sich in der Pause ab und fuhr zu seiner hochschwangeren Frau ins Spital.



Spaß hatten die 13.600 Zuschauer nur bei einem Tackling von Mimm, der in der 21. Minute Assistent Roland Braunschmidt fällte. Ganze 34 Minuten dauerte es bis zur ersten Rapid-Chance: Prager, der im rechten Mittelfeld nichts zuwege brachte, köpfelte daneben. Danach versammelten sich die Gäste zumeist komplett in der eigenen Hälfte. Von den elf Neustädtern hat übrigens kein einziger 2010/’11 unter dem damaligen Trainer Schöttel gespielt.



Gefährlich aufs Tor traf lediglich Trimmel (45.). In Hälfte zwei kam für den angeschlagenen Hofmann Alar, am emotionslosen Spiel auf ein Tor änderte sich nichts, weil auch Pichler vergab (62.). Während der Favorit immer müder wirkte, mehrten sich die Pfiffe in einem Trauerspiel.



Nach 87 Minuten fiel der verdiente Ausgleich doch noch: Einen Stanglpass von Trimmel drückte Boyd aus zwei Metern über die Linie. Zu mehr als dem insgesamt 6700. Meisterschaftstor von Rapid reichte es aber nicht mehr. In einen Sieg gedreht haben die Grünen einen Rückstand in der Liga zum letzten Mal im Herbst 2011 in Mattersburg.