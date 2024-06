Knalleffekt in Dortmund: Trainer Terzic verlässt den BVB

Der 41-Jährige führte Borussia Dortmund in der abgelaufenen Saison ins Finale der Champions League und musste dort eine schmerzliche und unglückliche Niederlage gegen Real Madrid hinnehmen. 130 Pflichtspiele stand der Trainer an der Seitenlinie. Doch in der Ausrichtung der Mannschaft um ÖFB-Star Marcel Sabitzer herrschte nicht immer Konsens im Verein.