Bojan Krkić: Wie Panikattacken ein Wunderkind ausbremsten

Sie nannten ihn einst den "neuen Messi". Das war zu einer Zeit, als er für den Barcelona-Nachwuchs Tor um Tor erzielte - zehn Jahre später tingelt er zwischen der Premier League, LaLiga und der deutschen Bundesliga umher. Die abgelaufene Spielzeit verbrachte er bei Deportivo Alaves, kam auf zwölf Einsätze in der Primera Division, Treffer oder Vorlage gab es keinen. Ein einziges Mal netzte er - im Cupspiel gegen Getafe, das einzige Spiel, in dem er über 90 Minuten randurfte.

Die Karriere von Bojan Krkić Pérez, meist schlicht Bojan genannt, ist ein Musterbeispiel für ungenutzt gebliebenes Talent. Und Bojan selbst war lange Zeit verschrien, es liege an seiner Arbeitseinstellung. Als er die Europameisterschaft 2008 verpasste - damals mit 17 Jahren Barcelonas jüngster Debütant in der höchsten spanischen Liga - hieß es, er habe Urlaub genommen. Und auch sein geplantes Länderspieldebüt für Spanien gegen Frankreich fiel flach - wegen einer Magen-Darm-Entzündung, so die offizielle Erklärung.

Heute, zehn Jahre danach, räumt Krkić mit dieser Behauptung in einem Guardian-Interview auf. "Ich fuhr wegen Angstattacken nicht zur EM, aber wir sagten, ich würde auf Urlaub gehen. Ich war im spanischen Kader für das Spiel gegen Frankreich, und es hieß, ich hätte eine Magenentzündung, aber es war eine Angstattacke. Aber niemand will über so etwas reden. Den Fußball interessiert das nicht."

"Der Druck ging nie weg"

Mit 17 war Krkić auf dem Höhepunkt seiner noch jungen Karriere, und die Erwartungshaltung gigantisch. Mit 15 Jahren spielte er sich bei der U17-EM 2006 ins Rampenlicht, und seine Auftritte bei der U17-WM ein Jahr später machten ihn zu einem der begehrtesten Talente im Fußball. Und dann lief es plötzlich nicht mehr. "Vor der U17-WM kannte mich niemand; als ich zurückkam, konnte ich nicht mehr die Straße runtergehen. Ein paar Tage später gab ich mein [LaLiga]-Debüt, dann spielte ich Champions League, traf gegen Villareal, und dann rief das Nationalteam an. Es war alles wunderbar - aber irgendwann kommt der Moment, wo dein Körper 'Stop' sagt."

Nach dem kometenhaften Aufstieg beginnen plötzlich die Angstattacken. "Da war ein starker Druck da, der niemals wegging. Es ging mir gut, als ich für das Frankreich-Spiel in die Kabine ging - aber dann fühlte ich mich plötzlich schwindlig, überwältigt, in Panik. Das war das erste Mal, aber ich hatte danach noch weitere schlimme Anfälle. Es gab Medikamente, psychologische Behandlung gegen die Barrieren, die ich errichtet hatte, gegen die Angst."