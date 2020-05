Blamage für matte Salzburger

Doch wo führt der momentan hin? Schon sechs Spiele in Folge hat Salzburg nicht mehr gewonnen. Eine derart schlechte Serie hat es in Salzburg noch nie gegeben, seit der rote Bulle die Austria verdrängt hat. Und eine höhere Niederlage als die vom Sonntag hat es seit Mai 2009 nicht mehr gegeben.



Auf der internationalen Bühne jedoch haben die Salzburger zuletzt zwei Mal sehr ansprechend gegen Bilbao gespielt. Moniz gönnte Svento, der zudem über leichte Knieschmerzen klagte, eine Auszeit und brachte an seiner Stelle den jungen Teigl. Jantscher machte wegen einer Gelbsperre eine Zwangspause, weshalb Leonardo wieder in die Start-Formation rutschte. Und gegen die groß gewachsene Mattersburger Hintermannschaft setzte Moniz nicht auf den langen Stefan Maierhofer, sondern auf den beweglicheren Roman Wallner.



Mattersburg legte einen Blitzstart hin, hatte durch Farkas auch die erste Chance. Danach übernahm aber Salzburg das Kommando, ohne aber berauschend zu spielen. Ein Lattenschuss von Cziommer (31.) und eine Chance von Teigl, die Borenitsch zunichte machte (33.) waren aber die einzige Ausbeute - nicht nur vor der Pause, sondern über das ganze Spiel gesehen.