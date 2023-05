Bitterer Premier-League-Tag für Liverpool und Tottenham

Schon nach acht Minuten wurden die fein kombinierenden Hausherren durch ein Traumtor belohnt: Einen Freistoß aus zentraler Position tippte Kulusevski in den Lauf von Kane an, der den Ball ins rechte obere Eck schoss. Kurz darauf hätte Son auf 2:0 erhöhen können, fand seinen Meister aber in Keeper Raya (11.).

Aus dem Nichts glich Brentford in der 50. Minute aus: Bei einem vermeintlich harmlosen Angriff der Gäste kam Tottenham nicht in die Zweikämpfe. So auch Davies, der Mbeumo abschließen ließ – 1:1. Nur zwölf Minuten später war es wieder der schnelle Angreifer, der seinem Bewacher entwischte und Forster aus spitzem Winkel ein zweites Mal überwand (62.).