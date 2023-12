Billige Gegentore: ÖFB-Fußballerinnen verlieren in Frankreich

Finale in St. Pölten

Österreich hat damit am Dienstag in St. Pölten ein Endspiel um den vorzeitigen Verbleib in der höchsten Klasse der Nations League. Norwegen (daheim 1:1 gegen Österreich) gewann gegen Portugal 4:0, liegt damit nur noch zwei Punkte hinter Österreich – der Dritte muss in ein Playoff um den Ligaerhalt.