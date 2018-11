Bilanz des ÖFB-Teams vor dem Jahr der Wahrheit

Immerhin räumt der Trainer ein, so mancher Journalist habe „das Spiel etwas anders gesehen“ als er selbst, der eher das konturlose Wandeln der Mannschaft durch die erste Halbzeit gegen die Nordiren nicht zum Hauptkritikpunkt macht. „Das heißt nicht, es gäbe keine Defizite“, erklärt der Deutsche. Eine Verniedlichung, die zeigt, dass er in seinem Job möglicherweise eines sein muss: ein Positivdenker. Dass Franco Foda zuletzt mit mehr Gelassenheit der Kritik begegnet, deren Existenz als „gut“ und „normal“ einordnet, spricht für ihn. Die Karten werden ohnehin neu gemischt, wenn im Frühjahr die EM-Qualifikation beginnt.

Der Umbruch

Was Vorgänger Marcel Koller verabsäumt hatte, musste und wollte Foda ohnehin in die Tat umsetzen. Einerseits den nötigen personellen Umbruch, zumal auch einige Spieler ihre Teamkarriere beendeten. Foda schenkte dabei vermehrt Spielern aus der österreichischen Bundesliga sein Vertrauen. 30 Spieler kamen unter ihm zum Einsatz, darunter sechs Debütanten. Eine derartige Veränderung beinhaltet auch einen temporären Rückschritt in manchen Bereichen, dem die angestrebten Fortschritte folgen sollen. Im Jahr 2019. Die Bewerbspiele hielten nicht, was die Tests davor versprochen hatten. „Alle Spiele in der Gruppe waren eng, Kleinigkeiten entschieden.“ Nicht ganz: In beiden Spielen gegen Bosnien-Herzegowina hatte man nicht das Gefühl, dass Österreich dem Sieg näher war.

Auf der anderen Seite gestaltete Foda auch die taktische Ausrichtung des Teams flexibler, verpasste der Mannschaft mehrere Systeme. „Wir haben in der Abwehr mit Dreierkette wie mit Viererkette gespielt“, so Foda, der auch Alaba als Linksverteidiger in einer Viererkette gegen Bosnien-Herzegowina einsetzte.