ÖFB-Team 2018 mit meisten Siegen seit 36 Jahren

Österreichs Nationalteam hat das Jahr 2018 am Sonntag mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Nordirland abgeschlossen und damit seinen siebenten Länderspielsieg in diesem Jahr gefeiert. Zumindest so viele Siege hatte ein ÖFB-Nationalteam zuletzt vor 36 Jahren geholt, als im Jahr der WM 1982 in Spanien acht Siege geschafft worden waren. Damals wie heuer wurden elf Länderspiele absolviert.

"Von der grundsätzlichen Entwicklung her darf man nicht unzufrieden sein. Die Arbeit von Franco Foda und seinem Team ist von einer nachhaltigen Linie gekennzeichnet und hat die notwendige Qualität", zog ÖFB-Präsident Leo Windtner positiv Bilanz. Der Oberösterreicher erkennt einen positiven Trend und blickt zuversichtlich auf 2019, wenn es in der EM-Qualifikation ans Eingemachte geht. Ein Highlight des zu Ende gehenden Jahres sei unter anderem der 2:1-Testspielsieg gegen Deutschland im Juni in Klagenfurt gewesen, weniger gern denkt der 68-Jährige an das 0:1 im September zum Nations-League-Auftakt in Bosnien-Herzegowina zurück.

Länderspiele 2018 in Bildern: