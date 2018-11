"Teambabys" Lazaro und Schlager waren Matchwinner in Belfast

Der 2:1-Sieg des ÖFB-Teams zum Nations-League-Abschluss in Nordirland ist am Sonntag von Spielern fixiert worden, die in der ÖFB-Auswahl nicht gerade als Torschützen vom Dienst gelten. Xaver Schlager und Valentino Lazaro, die beiden Jüngsten in der rot-weiß-roten Anfangself, erzielten ihren jeweils ersten Team-Treffer und waren davon selbst etwas überrascht.

So meinte etwa Schlager: "Da hätte man eine gute Quote bekommen, wenn man auf Tore von uns getippt hätte." Auch Lazaro zeigte sich verdutzt. "Das hätte vor dem Spiel keiner gedacht, dass wir zwei die Siegestorschützen sein werden."

KURIER-Noten für die Teamspieler: