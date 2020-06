Bielefelds Manuel Prietl: "Wir sind das einzige Schlauchboot"

Es ist ein weiter Weg vom SV Gleinstätten aus dem Bezirk Leibnitz in die Deutsche Bundesliga. Vor allem ist es aber ein ungewöhnlicher Weg, den Manuel Prietl in seiner Karriere gegangen ist. Der Steirer besuchte keine dieser neumodernen Fußballakademien, sondern er diente sich von den untersten Ligen nach oben. Gleinstätten, Hartberg, Mattersburg. Seit vier Jahren ist der defensive Mittelfeldspieler ein Leistungsträger bei Arminia Bielefeld. Mit dem Traditionsklub gelang dem 28-Jährigen nun sensationell der Aufstieg in die Bundesliga, sein Treffer zum 1:0-Sieg gegen Darmstadt bescherte der Arminia vorzeitig den Titel in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

KURIER: Herr Prietl, kennen Sie eigentlich die Bielefeld-Verschwörung?

Natürlich habe ich davon schon gehört. Das ist mir ein Begriff.

Die Bielefeld-Verschwörung, so ein Running Gag im Internet, besagt, dass es die Stadt Bielefeld gar nicht gibt.

Schön, wenn das manche Leute witzig finden und darüber lachen können. Ich sage nur: Spätestens jetzt sollte jeder Bielefeld wieder kennen. Das ist eine komplett fußballverrückte Stadt. Hier kennen die Sechsjährigen die Aufstellung der Arminia.