Bickel: "Der Transfer von Knasmüllner kann noch scheitern"

Fredy Bickel ist für ein paar Tage in seine Heimat gereist. Weniger zu tun ist für den Rapid-Sportdirektor in der Schweiz aber nicht: Bis zum Trainingsstart am 20. Juni sollen noch zwei Offensivspieler verpflichtet werden. Geplant wird mit einem Legionär und einem Österreicher.

Nikola Dovedan als Plan A ist mit den Ablöseforderungen von Heidenheim gescheitert. In den letzten Tagen wurden die Verhandlungen mit Christoph Knasmüllner verstärkt. Der im Austria-Nachwuchs ausgebildete Edeltechniker war im Jahr 2017 bei der Admira nicht zu stoppen: 17 Tore und acht Assists in den Ligaspielen des Vorjahres.