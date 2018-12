Bickel: „Bei Potzmann sind wir jetzt vorsichtiger“

Marvin Potzmann hat bei Rapid vom ersten Trainingstag an überzeugt. Im Sommer wurden die Leistungen des flexiblen Außenverteidigers vom Trainerteam als die im Schnitt besten von allen Feldspielern eingestuft.

Ausgerechnet rund um den Trainerwechsel wurden die Auftritte des 24-jährigen Dauerläufers fehlerhafter, beim Last-Minute-Sieg in Innsbruck musste Potzmann bereits in Minute 38 für Auer Platz machen. Fredy Bickel verrät im KURIER-Gespräch, was dahinter steckt: „ Potzmann hat schon länger Probleme mit der Patellasehne. Gegen Wacker haben wir nach einem Stich in seinem Knie sofort reagiert.“

Gegen Sturm fraglich

Die Untersuchungen ergaben, dass keine akute Verletzung vorliegt. Das Comeback gegen Ex-Klub Sturm ist aber fraglich. „Ob es sich bis Sonntag ausgeht, ist noch nicht abzuschätzen“, sagt der Rapid-Sportdirektor.

Im Herbst spielte Potzmann fast pausenlos, als einziger fitter Außenverteidiger. In der Personalnot „erfand“ Ex-Trainer Djuricin mit Müldür einen neuen Außenspieler, rechts hinten hat es der 19-Jährige mittlerweile zum türkischen Teamspieler geschafft.

„ Marvin hat sich damals aufgeopfert, wir haben riskiert. Aber jetzt sind wir vorsichtiger“, meint Bickel mit Blick auf die Alternativen durch die Rückkehrer Bolingoli, Thurnwald und Auer.