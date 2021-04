"Betrug": Solskjaer watschte Son ab, Mourinho konterte

"Sehr, sehr enttäuschter" Mou

Mourinho wollte Solskjaers Worte nicht auf sich sitzen lassen und thematisierte diese von sich aus. "Was wäre die Reaktion, wenn ich so etwas gesagt hätte?", betonte der Portugiese. "Ich will nur eines sagen: Sonny (Son, Anm.) kann sehr glücklich sein, dass sein Vater ein besserer Mensch als Ole ist. Ich bin ein Vater, und als solcher sollte man seinen Kindern immer zu essen geben. Egal, was sie machen", sagte Mourinho weiter. Er sei "sehr, sehr enttäuscht".