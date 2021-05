Mit 40 Toren zum Uralt-Rekord: Lewandowski setzt sich ein Denkmal

Zumindest eine Woche teilt sich Robert Lewandowski den Torrekord in der deutschen Bundesliga noch mit Gerd Müller. Am 34. und letzten Spieltag will der Pole die Bestmarke für sich alleine haben. "Ich weiß, was der Name Müller der älteren Generation bedeutet", sagte der Pole nach seinem historischen 40. Saisontreffer beim 2:2 gegen Freiburg. Deshalb hatte er bei seinem Jubel auch ein T-Shirt mit dem Konterfei der Legende präsentiert.