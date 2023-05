Bestechung? WM-Teilnehmer in China festgenommen

Der südkoreanische Fußball-Profi Son Jun-ho ist am Freitag in China inhaftiert worden. Der Mittelfeldspieler, der für Shandong Taishan in der chinesischen Superliga spielt, ist in Zusammenhang mit Bestechung an seinem 31. Geburtstag festgenommen worden, berichtete ein südkoreanischer Diplomat. Son war im vergangenen Jahr WM-Teilnehmer für Südkorea.