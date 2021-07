Besonderer Kick für Chinas Fußball

Das künftige Gehalt des gebürtigen Argentiniers gab das Blatt Jinghua Shibaomit sieben Millionen US-Dollar (5,27 Millionen Euro) im Jahr an. Der Verein Evergrande aus der Metropole Guangzhou ( Kanton) in Südchina hat bereits den Argentinier Dario Conca und den brasilianischen Stürmer Luiz Muriqui geholt. Der chinesische Immobilien-Milliardär Xu Jiayin will in diesem Jahr 75 Millionen Euro in seinen Verein investieren. Trainer beim aktuellen Tabellenführer ist seit Mai Marcello Lippi, der letztes Wochenende das Derby gegen R&F mit 0:1 verloren hat. Torschütze war Yakubu Ayegbeni, der 29-jährige nigerianische Teamspieler kam im Sommer aus Blackburn zu Guangzhou R&F.

Frédéric Kanouté hingegen wechselt zum Vizemeister Beijing Guoan. Der 34-jährige Teamspieler aus Mali hat sich besonders beim FC Sevilla zu einem absoluten Torgaranten entwickelt und konnte 136 Treffer in 290 Spielen erzielen. Und mit Seydou Keita will Dalian Aerbin einen zweifachen Champions-League-Sieger holen. Der 32-Jährige aus Mali soll Barcelona verlassen und für zwei Jahre nach China gehen. Auf dem Trainermarkt sind vor allem die Europäer gefragt. Nur vier der 16 Coaches in der höchsten Liga kommen aus China. Aus Japan und Costa Rica kommen sogar zwei ehemalige Teamchefs.