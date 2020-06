Berlusconi wünscht sich ein Milan ohne Ausländer

Ein hoher Altersdurchschnitt ist in der Serie A allerdings keine Seltenheit, von den aktuellen Top Fünf der Liga hat nur Sampdoria Genua einen Schnitt von unter 26 Jahren. Ein Phänomen, das auf die Spielweise in Italien zurückzuführen ist, da im italienischen Fußball sehr viel Wert auf Taktik und Defensiv-Arbeit gelegt wird. Obwohl bereits in den Nachwuchsakademien richtiges taktisches Verhalten gelehrt wird, fehlt den Jungkickern zumeist aber die Erfahrung um mit dieser Spielweise im Profifußball klar zu kommen. In der höchsten italienischen Liga werden daher vor allem Routiniers und ältere Spieler mit internationaler Erfahrung bevorzugt.

Bevor sich dieser Trend im italienischen Fußball nicht ändert und neue Überlegungen in der Jugendförderung und Ausbildung in Betracht gezogen werden, wird das Anliegen von Berlusconi wohl weiterhin nur ein Wunschtraum bleiben.