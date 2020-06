Bergdorf-EM: Gipfeltreffen bei Annemarie

Die EM vor der EM ist kleiner als das Turnier, das am 8. Juni in Polen und der Ukraine losgeht. Aber die EM vor der EM ist trotzdem der Gipfel. Weil sie für Österreich eine Heim-EM ist. Und weil in Kleinarl gespielt wird, auf 1015 Metern Höhe im Salzburger Land, in der Heimat von Österreichs Sportlerin des vergangenen Jahrhunderts.

Nun hat Annemarie Moser-Pröll auf Skiern von sich reden gemacht und nicht mit dem Ball am Fuß, aber weil Kleinarl Kleinarl ist, hat die 59-Jährige natür­lich kräftig die Werbetrommel gerührt. Und das Beste vermeldet Erich Heiss, der Obmann des örtlichen Fußballklubs: "Wir sind fertig" – auch das unterscheidet die Bergdorf-EM von der anderen EM.