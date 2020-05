Bereits 43 Meister in Europa

Mit Martin Pusic wird es wohl einen vierten österreichischen Legionär als Meister geben. Der 27-Jährige kam Anfang des Jahres zum FC Midtjylland. Und ist seit Sonntag quasi dänischer Meister. Midtjylland besiegte den Verfolger FC Kopenhagen 2:0 und baute damit den Vorsprung vier Runden vor Schluss auf zwölf Punkte aus. Pusic liegt in der Torschützenliste mit 15 Treffern ex aequo mit Mads Hvilsom ( Hobro) an der Spitze der Torschützenliste. Pusic hat im Herbst neun Mal für Esbjerg getroffen (dazu noch zwei Mal im Cup und ein Mal in der Europa-League-Qualifikation), im Frühjahr sechs Mal für den Fast-Meister.

In Polen ist noch alles offen, die Extraklasa wird erst am 7. Juni beendet – so spät wie keine andere Meisterschaft. Auch Lechia Gdansk spielt im Meister-Play-off der acht Mannschaften noch um den Titel. Kevin Friesenbichler erzielte dort unter dem ehemaligen Österreich-Legionär Jerzy Brzeczek am Wochenende den Treffer zum 2:2 gegen Wisla Krakau. Am Mittwoch bereitete er beim Auswärtssieg bei Gornik den Siegestreffer des Ex-Austrianer Stefan Mila vor. Vier Runden sind noch zu spielen.