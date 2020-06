Ben Arfa bot Blanc die Heimreise an

Bitterlich hatte sich Hatem Ben Arfa nach seiner Auswechslung in der 59. Minute bei der 0:2-Niederlage gegen Schweden beklagt. Andere Spieler seien "viel schlechter" als er gewesen. In einer ersten Reaktion bot er dem französischen Teamchef Laurent Blanc seine Heimreise an.

Blancs Assistent Alain Boghossian berichtete zwei Tage vor dem Viertelfinale gegen Spanien am Samstag in Donezk jedoch, dass der Coach und Ben Arfa die Differenzen ausgeräumt und sich per Handschlag versöhnt hätten.

"Ja, es ging heiß her, aber nach dem Duschen hat es sich wieder abgekühlt", hatte Blanc am Mittwoch bestätigt, ohne Namen zu nennen. "Das gibt es oft bei einer Niederlage. Mit einem Sieg nimmt man eher Dinge in Kauf und ist glücklich. Die Spieler haben gespürt, dass nicht jeder alles gegeben hat."