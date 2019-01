Beliebte Österreicher: Legionärs-Flut beim Nachbarn

Mit 29 Profis stellt Österreich in der höchsten deutschen Spielklasse das größte Kontingent an Gastarbeitern. Die Internet-Seite www.transfermarkt. at listete am Donnerstag gar 31 auf. Das hat den Grund, dass der Wechsel von Florian Kainz von Bremen zum Zweitligisten Köln noch nicht offiziell über die Bühne war. Und es wurde auch Romano Schmid geführt, der von Liefering zu Bremen wechselte. Der Steirer hat dort am Montag das Training bei der U-23-Mannschaft aufgenommen, die Norddeutschen suchen aber noch einen Klub in den Niederlanden, an den sie den 18-Jährigen eineinhalb Jahre verleihen wollen.